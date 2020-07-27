В Киеве 27 июля обнаружили подозрительный предмет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехники.

Как передает Zavtra, подробности сообщает «Киев Оперативный» в Telegram.

Подозрительный предмет — рюкзак — нашли во французском квартале.

«Во французском квартале нашли неизвестный рюкзак. Сейчас его проверяют взрывотехники», — говорится в сообщении канала.

Напомним, накануне в Киеве, возле метро «Минская» прогремел взрыв. На месте нашли чемодан, в которым были самодельные взрывные устройства.