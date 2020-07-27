По состоянию на 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев коронавирусной инфекции. 807 случаев обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в Украине скончались уже 1 616 человек (+11 за сутки), а 36 122 пациентов (+315) полностью побороли болезнь.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

26 июля на коронавирусную инфекцию COVID-19 было протестировано 10 779 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в таких областях: Львовской – 120, Ивано-Франковской – 96, Ривненской – 78 и городе Киев – 70.

Как мы уже сообщали, в украинском национальном протоколе лечения коронавирусной болезни COVID-19 появился новый препарат.

А в общежитии столичного Института специальной связи и защиты информации при Киевском политехническом институте имени Сикорского зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.