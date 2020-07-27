По состоянию на 27 июля, 9 областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия требованиям медиков.

Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По критерию динамики распространения (допустимыми являются 10%) не соответствуют требованиям:

Винницкая (21,63%),

Волынская (41,45%),

Ивано-Франковская (24,06%),

Тернопольская (87,74%), Черновицкая (38,89%) области.

По показателю загруженности коек (допустимы не более 50%) не соответствует Закарпатская область (63,18%).

По уровню позитивных результатов (не должен превышать 10%) требованиям не соответствуют:

Волынская (20,26%),

Ивано-Франковская (12,56%),

Львовская (11,05%),

Ровенская, (11,60%),

Тернопольская (11,96%), Черновицкая (11,27%) области.

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