Люди с сахарным диабетом в в 12 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции COVID-19.

Это выяснили американские ученые в Калифорнийском университете, сообщает Medical Xpress.

Также, сахарный диабет способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. Таким больным в шесть раз чаще необходима госпитализация.

«Одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения», – отметил профессор медицины Пракаш Дидванья.

По его словам, чтобы уменьшить риск смерти от COVID-19, нужно регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Особое внимание в период эпидемии необходимо уделить социальной дистанции.

«Кроме того, диабетикам стоит вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться», – сказал Дидванья.

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