Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевского «Динамо» — столичную команду он возглавил 4 дня назад.

Как передает Zavtra, об этом сообщает gsp.ro.

При этом румынский журналист Эмануэль Рошу утверждает, что Мирча Луческу подал в отставку из-за фанатов: «Луческу говорит, что отношение ультрас к нему заставило его уйти менее чем через 96 часов в клубе».

«Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде во время занятий спортом», — прокомментировал сам Луческу изданию.

По его словам, он никогда не боялся трудностей. «Доказательство — переход из «Галатасарая» в «Бешикташ» или из «Динамо — Бухарест» в «Рапид — Бухарест». Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах», — добавил тренер.

Также он назвал главную причину своего ухода:

«Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который диктовали традиции и история этого клуба. Мой приезд в «Динамо — Киев» не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных. Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает».

Ранее генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин признался, почему Мирча Луческу покинул пост тренера команды. По его словам, к 2016 году Луческу уже «исчерпал» себя как тренер «Шахтера», поэтому и покинул коллектив.