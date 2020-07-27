Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку «Кремль не является стороной вооруженного конфликта».

Такое заявление пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков цитирует ТАСС.

По его словам, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. В то же время, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил, что Россия не является стороной конфликта:

«На уровне нормандского формата (закрепить договоренностью, — ред.) — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины».

Ранее народный депутат и генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Владимиру Путину было выгодно согласится на режим прекращения огня на Донбассе, поскольку это якобы делает его «миротворцем» в глазах мирового сообщества.

Накануне были озвучены имена девяти мужчин, которые служили в так называемых «военных трибуналах» в Славянске на Донбассе, и в 2014 году приговаривали украинцев к казни.