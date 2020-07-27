В оккупированном Крыму назвали причину смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, которого нашли в выгребной яме возле родного дома.

О результатах сообщило так называемое представительство российского МВД на оккупированном полуострове.

Так, согласно результатам вскрытия — ребенок утонул, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, «правоохранительными органами» продолжается проверка.

Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек. Семья не исключала версии о похищении. Ребенка искали двое суток и нашли в выгребной яме, которая находится возле дома семьи Сулеймановых.

Как мы уже рассказывали, в селе Строгановка под Симферополем нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова, который исчез накануне, 24 июля.

Напомним, что отец ребенка Руслан Сулейманов находится под арестом в следственном изоляторе — 23 июля суд в городе Сочи в соседней России продлил ему арест до середины сентября.

Он проходит в устроенному Россией второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» — исламской организации, которая легально действует в Украине, но запрещена в России как «экстремистская», и этот запрет Россия незаконно насаждает и в оккупированном ею украинском Крыму.