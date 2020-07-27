В центре Киева пропал свет — без электричества из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали остались жители Печерского, Голосеевского и Соломенского районов столицы.

Как сообщает Zavtra, об этом сообщает КГГА.

Городские службы уже устраняют повреждения оборудования на ТЭЦ-5.

В столичной администрации говорят, что произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали, которая расположена на улице Промышленной:

“Сотрудники «Киевтеплоэнерго» работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3:00”.

Отметим, часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно останутся не только без электроснабжения, но и без водоснабжения.

В сети киевляне жалуются, что свет ненадолго погас на станции метро “Крещатик”, на многих маршрутах остановились троллейбусы. Некоторые связывают это с митингом, который проходил под Офисом президента.

“Киевпастранс” сообщает о возобновлении троллейбусного движения на 15-ти маршрутах.

На видео станция метро площадь Льва Толстого.

На ТЭЦ-5 произошла авария На ТЭЦ-5 произошла авария. Городские службы уже работают над устранением повреждения оборудования. Ориентировочный срок выполнения работ — 3 часа. А пока, часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые и без водоснабжения. Также в связи с отсутствием напряжения в электросети задерживается ряд троллейбусных маршрутов. В частности: №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.На видео станция метро площадь Льва Толстого. Gepostet von Типичный Киев am Montag, 27. Juli 2020

Одновременно с этим в Facebook Типичный Киев пишут: «Повреждения оборудования на ТЭЦ-5 устранены! Районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без услуг. У всех уже есть свет и вода?».

Как сообщалось ранее, ночной тариф на свет может существенно подорожать. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предложила установить цену на уровне стоимости ресурса в дневное время – с 959 до 2048 грн/МВт-ч.