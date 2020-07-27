Zavtra рассказывает, какие праздники отмечают украинцы 28 июля, что нельзя делать в этот день, о чем говорят приметы.

28 июля, которое в этом году выпадает на вторник, православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимира. Кроме того, в этот день в Украине отмечают День крещения Руси.

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День крещения Руси в Украине — 28 июля

День крещения Киевской Руси в Украине является государственным праздником с 2008 года. Дата выпадает на день, когда православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.

День памяти равноапостольного великого князя Владимира

Как известно, Крещение Киевской Руси стало эпохальным событием, которое определило дальнейшее развитие украинского государства и его место среди европейских народов. Вместе с крещением киевские князья утвердили государственность.

Благодаря принятию христианства князь Владимир Великий на тысячелетия вперед обеспечил вхождение Киева в европейскую цивилизацию, создав условия для формирования уникального социокультурного пространства.

Что нельзя делать 28 июля:

Тяжело физически работать и ссориться.

Приметы на 28 июля

Липа пожелтела – до поздней осени. Если другие деревья стали желтыми ранее липы, осень придет раньше, чем обычно.

Если утром прошел дождь, дальше в течение дня будет солнце.

Если дует южный ветер – погода будет солнечная.

Если громкий гром – будет дождь.

Ветер с востока – будет дождь. Если же вечером будет туман, то завтра пойдет дождь.