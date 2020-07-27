Протесты в Хабаровске не утихают, потому что за ними «стоят» украинские активисты, — очередным странным заявлением отметился известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев.

Соответствующее заявление он сделал у себя в Telegram, пишет Zavtra.

Что произошло в Хабаровском крае

Вспыхнули массовые протесты против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Сергей Фургал, занимавший пост губернатора Хабаровского края, 9 июля был задержан по подозрению в причастности к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 года. 10 июля суд в Москве, куда доставили Фургала из Хабаровска, санкционировал его арест. 20 июля Фургал, отрицающий вину, был уволен с поста губернатора — Путин освободил Фургала от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» и назначил исполнять его обязанности депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. С 11 июля в Хабаровске проходят ежедневные акции в поддержку Фургала. Вот, что писала о нем Медуза: «прагматичный карьерист из ЛДПР, который мечтал запретить доллары, перекрасить Кремль».

Скандальный Владимир Соловьев заявил, что за массовыми протестами в Хабаровске стоят украинские активисты, который хотят «развалить Россию», отделив этот край:

«Украинские активисты развернули в Хабаровске акцию – призывают к отделению края. Акция Bot-net в сети – это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как «Зеленый Клин». Название, которое использовали для этих земель в XIX – начале XX веках переселенцы из Украины».

«Протесты в Хабаровске объясняют пробуждением «кода нации», и это объясняет, что вышедшие на улицы хабаровчане – истинные украинцы. А протесты – ни что иное, как Майдан. Украинские пользователи всерьез рассуждают, что им нужно вернуть свои земли. За счет публикаций об «украинских истоках» на Дальнем Востоке, блогеры наращивают просмотры. Часто в социальных сетях мелькает фраза: «Хабаровск – это Украина». Что, по сути, неприкрытый призыв к развалу России», – продолжил он.

Украинские пользователи сети уже ответили Соловьеву в комментариях к посту журналистки Янины Соколовой: