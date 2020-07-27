В Сиэтле прошли массвые протесты активистов BLM, которые обернулись стычками с полицейскими и массовыми задержаниями.

В ходе акций протеста движения BLM, были задержаны 49 человек, а в массовых беспорядках пострадали 59 полицейских.

В пресс-службе городской полиции уточнили, что один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализирован, остальные получили ожоги, ушибы и другие травмы.

Протестующие бросали в сторону полицейских камни, петарды, бутылки, били витрины, подожгли строящееся здание изолятора.

Власти города уже назвали происходящее в Сиэтле бунтом и мятежом.

Напомним, что протестующие вышли на улицы города в знак солидарности с участниками протестов в Портленде.

Президент США Дональд Трамп уже раскритиковал действия местных властей и направил в оба города дополнительные федеральные силы.

Несколько недель назад в Сиэтле полиция ликвидировала «автономную зону», созданную протестующими в начале июня в одном из центральных районов города. Несмотря на то, что автономная территория в Сиэтле была уничтожена, аналогичные зоны попытались создать протестующие в Ричмонде (штат Виргиния), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке.

Как мы уже сообщали, суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека МакКинни к пожизненному заключению плюс 38 лет тюрьмы за соучастие в нападении на школу.

А также, американские спецслужбы фиксируют попытки иностранного вмешательства в выборы президента США.