О нарушении перемирия на Донбассе говорить рано, — так считает вице-премьер-министр Украины, замглавы делегации Украины на переговорах в Минске Алексей Резников. Как известно, боевики на Донбассе уже дважды нарушили режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля. При этом, первое нарушение режима полного прекращения огня произошло спустя час после его начала.

Информацию об обстрелах Резников прокомментировал агентству Интерфакс-Украина.

«Сейчас всех беспокоит информация о том, что якобы имели место выстрелы. Точное подтверждение, какие и где, ждем. Но я бы предложил говорить о том, что это не означает нарушение перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом, в том числе, как раз и идет речь в дополнительных мерах, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе давеча», — сказал он.

Резников заявил, что выстрелы предусмотрены как «случай, который подлежит расследованию, и либо привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злоумышленное нарушение»: «Если это ошибка, случайность, — тогда объяснение этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленному, я надеюсь, полноценному составу СЦКК».

Резников говорит, что информация о прекращении огня могла не дойти еще до всех силовиков на линии соприкосновения:

«И сегодня это не сразу, не за один день, с 0:01 объявили и прямо все сразу получается. Конечно же, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не означает повод открывать огонь в ответ. В этом задача и так начинает работать перемирие».

Народный депутат и генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что Путину было выгодно согласиться на режим прекращения огня на Донбассе, поскольку это якобы делает его «миротворцем» в глазах мирового сообщества.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку «Кремль не является стороной вооруженного конфликта».