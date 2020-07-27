Россия тайно формирует новую угрозу «из-под воды» — готовит подводный плацдарм для тотального контроля за Черным морем. Одновременно с этим Украина, игнорируя морское направление, сосредоточилась на сухопутном сегменте, что может обернуться проблемой.

Об этом говорится в статье Defense Express.

Автор материала утверждает, что Россия осуществляет разработку эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки с разработкой и внедрением новейших гидроакустических систем: «Вопрос обеспечения эффективного контроля за надводной и подводной обстановкой в ​​условиях постоянной угрозы дальнейшей агрессии РФ с каждым днем ​​приобретает большую актуальность и требует быстрых решений».

Отметим, украинский флот после потерь весной 2014 находится в состоянии постоянной стагнации — корабельный состав сокращен до минимума; все базы находятся в пределах досягаемости авиации и ракетных систем господствующих сил противника; вопрос пополнения корабельного состава решается медленно и бессистемно, и к тому же неизвестно, под решение каких именно боевых задач и в каких акваториях Черного или Азовского морей.

Между тем, решение вопроса противодействия силам противника на морях никто не снимал с повестки дня. За последние несколько лет, говорится в материале, Черноморский флот РФ значительно нарастил свои возможности в Азово-Черноморском регионе.

«Его преимущество в управляемом ракетном оружии морского, воздушного и наземного базирования позволяет ему поражать морские и береговые цели на всю глубину территории Украины без входа в зону поражения огневых средств Вооруженных сил Украины, и беспрепятственно осуществлять маневр силами и огнем с возможностью наращивать усилия на определенных направлениях», — говорится в статье.

Вместе с тем, Черноморский флот в рамках подготовительных действий по проведению против Украины военной операции способен обеспечить переброску морем ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) и проведение высадки морского десанта на побережье материковой Украины после нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по важным объектам Вооруженных сил Украины и критической инфраструктуры.

Все это, считает автор, вызывает необходимость гарантированного своевременного разоблачения намерений и действий противника путем создания в интересах даже не ВМСУ, а всех заинтересованных ведомств единой совместной межведомственной системы освещения воздушной, надводной и подводной обстановки на морском направлении.

Уже много лет в стране поднимается вопрос по развитию современной системы освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей, а также бассейнах рек Днепр и Дунай.

Не так давно командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может атаковать Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. В ответ на это военные эксперты заявляют, что нельзя рассматривать Крым, как единственную точку начала проведения масштабных военных действий по отношению к материковой Украине.

Между тем экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина может не ждать атаки России со стороны оккупированного Крыма.