Россия не стремится возвращаться в G7. Напомним, Россия была исключена из «семерки» после вторжения в Украину.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в «Большую семерку» без разрешения конфликта в Украине, в частности оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, пишет УНИАН.

«Россия не стремится присоединиться к «семерке», более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как большая двадцатка, которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире», — сказал Песков.

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе «семерки».

Он добавил, что G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство:

«Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или еще чего-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, просто это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку «Кремль не является стороной вооруженного конфликта».

Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев уверен, что протесты в Хабаровске не утихают, потому что за ними «стоят» украинские активисты.