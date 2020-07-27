На Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику вооруженных формирований Российской Федерации — в оккупированном селе Переможное (находится в 19 километрах от Луганска).

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 25 июля, передает Zavtra.

Специалисты 23 июля зафиксировали грузовой самолет военного типа АН-24Т, четыре бронетранспортера, две разведывательно-дозорные машины и две боевые машины пехоты.

Заметили технику при помощи беспилотника ОБСЕ на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, днем ранее АН-24Т замечен не был.

Напомним, боевики на Донбассе уже дважды нарушили режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля. При этом, первое нарушение режима полного прекращения огня произошло спустя час после его начала.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку «Кремль не является стороной вооруженного конфликта».