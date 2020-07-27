«Скорая» в Украине опаздывает на вызовы в 70% случаев — две трети украинцев не получают вовремя экстренную медицинскую помощь.

Об этом на брифинге заявили министр Максим Степанов и его заместитель Ирина Садовьяк, передает Zavtra.

По словам Максима Степанова, не менее 75% машин «скорой» должны доезжать до больного в пределах установленных нормативов: «Те нормативы, которые установлены сейчас, они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом».

«Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов — 4,7 миллиона из них являются несвоевременными. Это очень плохие показатели», — добавила Ирина Садовьяк.

Таким образом, «скорая» опаздывает на вызовы в 70% случаев.

Ирина Садовьяк уточнила, что сейчас на подконтрольных правительству территориях работает 25 региональных центров экстренной помощи и медицины катастроф.

Вызовы «скорой» можно разделить на следующие категории:

Критическая категория — «скорая» должна приехать в течение 10 минут.

Категория экстренных вызовов — бригада медиков должна приехать в течение 20 минут.

Неэкстренные вызовы — пациенты направляются в соответствующие учреждения здравоохранения, которые предоставляют первичную медицинскую помощь. Если такой возможности нет, то машину «скорой» направят к пациенту.

27.07.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров'я Ірини Садов’як. Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 26. Juli 2020

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