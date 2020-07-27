Четыре человека — трое мужчин и одна женщина — погибли при выполнении ремонтных работ в Харькове.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Zavtra.

По информации правоохранителей, мужчины и женщина во время проведения ремонтных работ в колодце отравились аммиаком.

«Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 27 июля от работника коммунального предприятия. Он сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ на проспекте Гагарина погибли четверо работников», — говорится в сообщении полиции.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое других сотрудников коммунального предприятия — двое мужчин и женщина. В итоге все четверо погибли — отравились аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты.

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