В Киеве задержали мужчин, которые угнали и устроили форсаж на маршрутке «Богдан».

Как передает Zavtra, подробности сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Курьезный инцидент произошел 26 июля. Полиция получила вызов об угоне маршрутки: «Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской».

Правоохранители передали ориентировки, в итоге угнанную маршрутку нашли на улице Тульчинской.

«К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео «приключений» автоворов – молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавая руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и скрылись», – говорится в сообщении патрульной полиции.

Угонщиков удалось оперативно найти и задержать.

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