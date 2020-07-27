В Ровненской области при загадочных обстоятельствах скончался военный. Правоохранители не исключают, что его избили.

Подробности сообщает УНН, передает Zavtra.

По информации издания, солдата 1982 года рождения с многочисленными травмами туловища и головы привезли в больницу 26 июля. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Известно, что мужчина проходил службу по контракту водителем в разведроте военной части, которая дислоцируется в городе Дубно.

По подозрению в совершении преступления задержали сержанта 1990 года рождения, который также проходил службу в данной разведывательной роте. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, журналист Айдер Муждабаев считает, что трехлетний сын арестованного оккупационными властями в Крыму гражданского журналиста Руслана Сулейманова — Муса, которого нашли мертвым 26 июля в выгребной яме, мог быть убит.