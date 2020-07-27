В США началось крупнейшее в мире исследование вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), в нем примут участие 30 тысяч добровольцев — 50% участников вколят препарат, 50% — плацебо.

Об этом пишет Associated Press.

Колоть будут экспериментальную вакцину, которую разработали исследователи Национального института здравоохранения и компания Moderna Inc. При этом добровольцы не будут знать, получают ли они реальную вакцину или плацебо.

Участникам эксперимента вколят две дозы препарата. Врачи будут следить за тем, какая группа подвергается большему количеству инфекций в повседневной жизни.

Добавим, несколько других вакцин, которые разработали в Китае и в Британии (Оксфордским университетом) уже находятся на стадии финального тестирования в Бразилии и других странах, которые сильно пострадали от пандемии.

В США же настаивают на собственных испытаниях вакцины. В августе начнется окончательное тестирование оксфордского препарата в США, после чего планируется тестирование вакцины от Johnson & Johnson — в сентябре, от Novavax — в октябре.

Напомним, во Вьетнаме — в городе Дананга и его ближайших провинциях — выявили вспышку более агрессивного типа коронавируса. Вьетнам считается одной из самых благополучных стран по коронавирусу в Юго-Восточной Азии. Случаи заражения внутри страны не регистрировались в течение 99 дней.

Люди с сахарным диабетом в в 12 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции COVID-19.