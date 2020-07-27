Ураган «Ханна» в штате Техас снес часть Стены Дональда Трампа на границе с Мексикой.

Накануне в сети появилось соответствующее видео, передает Zavtra.

На кадрах видно, что сильный порыв ветра сносит часть пограничного барьера между США и Мексикой, который более известен, как «стена Трампа». Видео разрушения разместил у себя в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль.

Одновременно с этим представители американской службы таможенного и пограничного контроля заявили СМИ, что актуальность видео можно ставить под сомнение — кадры сняли днем, а ураган сильнее ударил по Техасу ночью.

Кроме того, журналист The Washington Post Ник Мирофф напомнил, что часть стены была разрушена природными катаклизмами в январе этого года.

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

Тем временем в США активно готовятся в выборам президента. Накануне заявку на участие в выборах президента США, заплатив регистрационный взнос в размере 35 000 долларов, подал Канье Уэст.