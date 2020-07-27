В больнице умер воин «Азова» Олег Черевко, который попал в кому после жесткого избиения.

О смерти Олега Черевка сообщили в телеграм-канале «Азова». Он скончался утром 27 июля в больнице.

«Трагическая весть. В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть», – говорится в сообщении.

Соратники Черевка рассказали, что погибший парень служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. 29-летний Олег Черевко был родом из Запорожья.

21 июля Олега Черевка избил ранее судимый житель Запорожья. Это случилось после того, как воин сделал ему замечание за оскорбление девушки возле магазина.

Собратья Черевко решили поехать к нему в больницу, чтобы сдать кровь, но, по их словам, в.о. начальника Восточного территориального управления Национальной гвардии, полковник Игорь Григорян отказался предоставить транспорт бойцам для проезда в Запорожье.

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