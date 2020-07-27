Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США с официальным визитом ее до проведения президентских выборов в стране.

Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает «РБК-Украина». В настоящее время подготовкой президентской поездки занимаются дипломаты.

В рамках своего визита Зеленский может посетить несколько штатов, а также может присутствовать при открытии генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас.

«Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, в Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это то количество, которое сложилась за последние лет десять, это новая диаспора», — сказал он.

Как утверждает посол, к визиту в США необходимо подготовить торговые соглашения и документы об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

Ранее Зеленский заявил, что разведение сил на Донбассе было невозможным из-за регулярных провокаций боевиков.

А также, Зеленский взял под личный контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса.