Во Вьетнаме — в городе Дананга и его ближайших провинциях — выявили вспышку более агрессивного типа коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Вьетнама, пишет Корреспондент.

По информации издания, уже известно о 4 случаях заражения новым типом вируса — двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Исследования показывают, что вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Эксперты называют 2 пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

Одновременно с этим Медуза пишет, что с 28 июля на большей части территории Дананга будет введен карантинный режим. Жителям можно будет выходить из дома только для покупки еды и лекарств, работы на фабрике или в экстренных случаях. Людям будет запрещено собираться на улице больше чем по двое и нарушать дистанцию в 2 метра. Кроме того, из города Дананг эвакуируют 80 тысяч туристов из-за вспышки коронавируса.

Отметим, Вьетнам считается одной из самых благополучных стран по коронавирусу в Юго-Восточной Азии. В стране зафиксирован 431 случай коронавируса, 365 пациентов выздоровели, от инфекции никто не умер. Случаи заражения внутри страны не регистрировались в течение 99 дней.

Напомним, по состоянию на 27 июля, в Украине официально подтверждены 65 656 случаев коронавирусной инфекции. 807 случаев обнаружены за прошедшие сутки.