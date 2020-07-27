Украина может не ждать атаки России со стороны оккупированного Крыма.

Такое мнение выразил экс-представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Радіо Свобода Україна».

Дипломат не отрицает того факта, что в РФ есть все возможности вторгнуться на материковую Украину с аннексированного полуострова, однако Кремль якобы не пойдет на такой шаг.

«Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет», – считает Волкер.

Он подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против нашей страны, убивая украинцев.

«Все это происходит в форме насилия, с применением вооруженных сил, разведки, кибератак», – подытожил Волкер.

Как мы сообщали ранее, Москва потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

А также, нехватка воды в оккупированном Крыму может вынудить Путина вторгнуться в Украину, поскольку войска РФ испытываают большу потребность в водных ресурсах.