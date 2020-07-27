Голливудская актриса Оливия Де Хевилленд, скончалась в Париже в возрасте 104 лет.

Как сообщает France 24, она умерла от естественных причин. Актриса была наиболее известна по роли Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром».

Оливия Де Хевилленд родилась в 1916 году в столице Японии Токио. Ее мать была театральной актрисой, а отец адвокатом, имевшим практику в Японии. Когда девочке исполнилось три года, ее родители развелись и маленькая Оливия с матерью и младшей сестрой переехали в Калифорнию.

В качестве актрисы Де Хевилленд дебютировала в начале 1930-х годов в роли Гермии в постановке «Сон в летнюю ночь».

В 1939 году Оливия исполнила роль Мелани Уилкс в «Унесенных ветром», за которую была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана.

Она также известна по ролям в фильмах Наследница, Леди в клетке, Тише, тише, милая Шарлотта, Каждому – свое, Анастасия: Загадка Анны, Змеиная яма.

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