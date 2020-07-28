Боевики 27 июля 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны. В течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет.
Одновременно с этим, по на 7 утра 28 июля обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.
На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 липня 2020 року
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.Слава Україні!
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 27. Juli 2020
Напомним, накануне на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля. При этом, первое нарушение режима полного прекращения огня произошло спустя час после его начала.
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