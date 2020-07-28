Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 29 липня 2020 року

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 28 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. Впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Montag, 27. Juli 2020