В Киеве грабители обчистили квартиры народного депутата Украины (фракция «Слуга народа») Дмитрия Люботы и прокурора Офиса генерального прокурора.

Как сообщает Обозреватель, преступления произошли в Дарницком и Днепровском районах.

Дмитрий Любота обнаружил краду 27 июля. По его словам, за время его отсутствия в течение последних дней в квартиру вломились неизвестные. Грабители повредили дверной замок и разбросали все вещи внутри арендуемой квартиры. Похитили ноутбук MacBook Pro, планшет iPad, а также велосипед Cannondale.

От воров пострадал также прокурор Офиса генерального прокурора. Вернувшись из отпуска 26 июля, он обнаружил, что в арендуемой квартире разбросаны вещи: «Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений».

Ограбление произошло в многоэтажке неподалеку станции метро «Левобережная».

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ. По версии следствия, следователь скончался от удара по голове тупым предметом. Правоохранители полагают, что его хотели ограбить, но грабители не рассчитали силу удара.