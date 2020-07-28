Массовое распространение фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году могло быть инициативой Администрации президента России.

Такое заявление в интервью журналисту Роману Цимбалюку сделал авиаэксперт, автор книги о катастрофе МН17 Вадим Лукашевич, передает Zavtra.

По его словам, подконтрольные Кремлю СМИ получали специальные темники советника (на тот момент) главы РФ Владислава Суркова о том, как комментировать эту трагедию:

«Естественно, что такая кампания должна быть координирована. Я думаю, я уверен, что это – Администрация президента. Начнем с того, что Life News и масса этих официальных изданий, они сидели на тот момент в здании федерального унитарного управления. Поэтому координация была достаточно легкая. Только по столам эту методичку разносить».

«Кто конкретно? Есть «циркуляр Суркова», который был разослан прямо тезисами: что, где, по каким темам говорить. Что говорить об Украине, о Boeing. Сурков это писал или кто-то ему писал из подчиненных, а он просто смотрел – но проходило это через него в том числе», – добавил эксперт.

Напомним, накануне Европейский суд по правам человека официально сообщил России о том, что Нидерланды подали против нее иск по делу катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как известно, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом неподалеку от города Снежное Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Согласно официальной версии следствия, самолет сбила ракета «Бук», которую привезли на оккупированную территорию Донбасса из России. Ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России (Курская область). Россия свою причастность к трагедии отрицает.