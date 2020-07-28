Карантин, введенный на фоне пандемии COVID-19, похоже, окончательно испортит людям лето — Евросоюз минимум еще на 2 недели намерен продлить ограничение для въезда туристов из большинства стран.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Zavtra.

Издание отмечает, что в ЕС намерены сократить список из 13 стран, в том числе Канады, Китая, Японии и Южной Кореи, жители которых имеют разрешение на приезд в страны Союза. К примеру, граждане США не смогут посетить страны ЕС.

Сейчас в «белый» список ЕС входят такие государства: Алжир, Австралия, Грузия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай. Но, по информации агентства, уже 29 июля Алжир и Марокко могут исключить из перечня.

Отметим, ранее из-за вспышки COVID-19 из списка исключили Сербию и Черногорию.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано 919 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 66 тысяч 575 человек.

В США объединение из более 150 медиков и ученых потребовали вернуть строгий карантин из-за критической ситуации с COVID-19.