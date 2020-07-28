Погода 29 июля будет продиктована атмосферным фронтом северного циклона Dana, который отодвинет в стороны антициклоны Albrecht и Balu. Сегодня, напомним, ожидается преимущественно ясный и жаркий день, но местами с грозами на юге и востоке.

Новым прогнозом погоды у себя в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко, передает Zavtra.

По ее словам, фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. На остальной территории ожидается сухая погода

В среду в течение дня ожидается 30-35 градусов, в западных областях 26-30 градусов.

В Киеве завтра местами дождь, гроза, есть вероятность осадков — во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко — до 33 градусов.

В четверг, прогнозирует синоптик, жара ослабеет до 26-27 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве воздух вообще будет свежим 22-24 градуса.

«Июль дает жару, а вот начало августа вовсе не будет жарким», — добавила Диденко.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.