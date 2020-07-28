К Земле приближается астероид 2009 PQ1 диаметром от 84 до 190 м.

Как передает Zavtra, об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

По информации ученых, астероид, который был открыт в августе 2009 года (относится к Аполлонам — группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны), максимально приблизится к Земле 5 августа в 19:35 по Киеву. Объект пролетит мимо Земли со скоростью 13,4 км/c и на расстоянии 3,2 млн км. В следующий раз астероид приблизится к Земле так близко 10 августа 2137 года.

Напомним, 17 июля начался метеорный поток Персеиды. Пик «звездопада» придется на ночь с 12 на 13 августа — 3 часа ночи. Перед рассветом при ясном небе можно будет увидеть около 60 вспышек в час.