Карантин в Киеве после 1 августа не изменят — большинство ограничений будут по-прежнему действовать.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, передает «Сегодня».

По его словам, люди будут жить по тем же правилам, по которым жили два предыдущих месяца.

«Кардинальных новшеств не предполагается. И по сути ничего меняться не будет. Нам необходимо продолжать профилактические мероприятия по недопущению распространения инфекции: соблюдать масочный режим, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать безопасную дистанцию», – пояснил Рубан.

По его словам, необходимо усилить контроль за группами риска – пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями.

В то же время, Рубан не исключил и определенные изменения в карантин ограничениях, которые действуют в Киеве.

«Сейчас разрабатываются правила по каждому направлению. Думаю, они вскоре будут официально опубликованы. В том числе, самый актуальный на данный момент вопрос – работа учебных заведений, детских садиков и вузов с 1 сентября», – подытожил Рубан.

Как мы уже сообщали, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей по состоянию на 28 июля.

А тем временем, сотни медиков и ученых США требуют вернуть строгий карантин из-за критической ситуации с Covid-19.