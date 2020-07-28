Количество скрытых безработных в Украине выросло до трех миллионов человек,что составляет примерно 17% общей рабочей силыы в Украине.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве экономический эксперт Центра экономической стратегии Дарья Михайлишин, передает Zavtra.

«Когда мы говорим о безработице, важно говорить и выделять также скрытая безработица … Это примерно 3 млн человек, или 17 процентов от рабочей силы. Это достаточно много, это даже больше, чем тех людей, которые потеряли работу официально», — пояснила эксперт.

По ее словам, существуют различия между оценкой безработицы государственными органами и исследовательскими центрами.

Она привела пример по безработице в связи с карантином, когда согласно исследованию Центра экономической стратегии, потеряли работу 2,8 миллиона человек, по информации госорганов, — 400 тысяч человек.

Отметим, количество зарегистрированных безработных в стране за год выросло на 64 процента и на конец мая 2020 года достигло полумиллиона человек.

Как мы уже сообщали ранее, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что последствия кризиса из-за коронавируса мир еще не ощутил в полной мере.