В Кабмине не ведут переговоров с Нацбанком Украины касательно ослабления гривны до курса 30 гривен за доллар.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод, передает «Сегодня».

Глава правительства также отметил, что с руководством НБУ не обсуждаются вопросы инфляции, несмотря на заявления отдельных министров.

«Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарно-денежную политику. Его основные цели, согласно Конституции и закону, – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы, ценовой стабильности в государстве», – заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что правительство не собирается стимулировать развитие промышленности таким путем. Вместо этого Кабмин настроен на увеличение инвестиций в украинские предприятия.

«Это не предмет для дискуссии о дополнительной или особой эмиссии, это не предмет для того, что курс должен быть искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком», – резюмировал премьер-министр.

Как мы уже сообщали, эксперты считают, что беспокойство участников рынка сохранится и на этой неделе, в ожидании заседания комитета по монетарной политики НБУ и решения правления по учетной ставке в этот четверг.

А Национальный банк Украины на 28 июля установил официальный курс доллара на уровне 27,75 гривен.