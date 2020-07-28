В Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей по состоянию на 28 июля.

Об этом свидетельствует официальное сообщение пресс-службы Миндрава.

При этом в Тернопольской области зафиксирован антирекорд — в области самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом — 85,31%.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 45,49%);

Волынская область (динамика 30,78% и выявление 21,07%);

Ивано-Франковская область (выявление 13,40% и динамика 13,48%);

Житомирская область (динамика 61,81%);

Закарпатская область (загруженность коек 66,32%);

Львовская область (выявление 11,41%);

Ровненская область (выявление 13,17% и динамика 21,04%);

Тернопольская область (выявление 12,20% и динамика 85,31%);

Черновицкая область (выявление 11,89% и динамика 42,70%).

27 июля Минздрав опубликовал сведения, из которых следовало, что к ослаблению карантина не готовы шесть областей в Украине. Однако позже ведомство сослалось на техническую ошибку и обновило данные. Не готовых к ослаблению карантина регионов вновь стало девять.

Как мы уже сообщали, в Украине за сутки зафиксировано 919 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 66 тысяч 575 человек.

А от COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 16 миллионов 481 тысяча 230 человек. От осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция, умерли уже 654 тысячи 52 пациента.