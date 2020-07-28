Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Так, Леонид Кучма сложил свои полномочия председателя в ТГК.

Владимир Зеленский, комментируя «отставку» Кучмы заявил, что его работа была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был сверхважным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», – сказал Зеленский.

По словам Леонида Кучмы, за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Также он подчеркнул, что готови дальше делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Как мы уже сообщали ранее, российские представители от ОРДЛО устроили истерику на переговорах Трехсторонней контактной группы, причиной стало постановление ВР о проведении местных выборов на Донбассе.

Также мы рассказывали о том, что массовое распространение фейковых новостей о катастрофе Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году могло быть инициативой Администрации президента России.