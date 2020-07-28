Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ранее заразился коронавирусом, но уже якобы вылечился.

Об этом беларусский глава рассказал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части №3214 внутренних войск МВД.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», – заявил глава Беларуси.

Как утверждает Александр Лукашенко, «97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно».

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», – подытожил президент Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что Александр Лукашенко экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом — такая информация появилась в сети накануне.

При этом пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт опровергает эти сообщения.