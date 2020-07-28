Количество обстрелов на Донбассе будет только увеличиваться, несмотря на объявленный режим тишины.

Об этом заявил ветеран АТО, волонтер Андрей Рымарук, передает Obozrevatel.

«Я прогнозирую, что через неделю – две в новостях мы снова будем читать об очередном обострении на востоке Украины», – считает Рымарук

По его оценкам, нынешний режим тишины «постепенно развалится», как это было во всех предыдущих случаях.

Ветеран АТО также обратил внимание на то, что практически невозможно применить требование о выявлении и наказании нарушителей режима тишины, когда речь идет о группировках террористических «ЛНР» и «ДНР».

«Самое главное, что мы упускаем в этом моменте – что есть договоренность о том, что если кто-то нарушает режим тишины, эти люди должны быть выявлены и наказаны. Но к сожалению, мы знаем, что, если Украина действует в правовом поле, то «Л/ДНР» не действует в правовом поле и будет делать, что угодно», – констатировал волонтер.

Как мы уже сообщали, боевики на Донбассе ранили мирного жителя в первый день режима полного прекращения огня.

Также стало известно о начале уголовных производств по факту участия граждан Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.