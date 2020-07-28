Стало известно о начале уголовных производств по факту участия граждан Киргизии, Бразилии, Боснии и Герцеговины в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генпрокурора, передает Zavtra.

Как выяснилось, в составе незаконных вооруженных формирований РФ с начала 2014 года воевали не менее трех граждан Киргизии, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии.

«Иностранные наемники «служили» в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны «Призрак», 11-м отдельном мотострелковом полку «Восток», 5-й отдельной мотострелковой бригаде «Оплот» и частной военной компании «Вагнер», – указано в сообщении.

В соответствии со ст. 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Как мы уже сообщали, прекращение огня на Донбассе может помочь начать общенациональный диалог о будущем оккупированного региона.

А также, боевики на Донбассе ранили мирного жителя в первый день режима полного прекращения огня.