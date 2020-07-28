Прекращение огня на Донбассе может помочь начать общенациональный диалог о будущем оккупированного региона.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК.

Политик напомнил, что для окончания войны на Донбассе в первую очередь нужна деэскалация на фронте. Только после этого украинское общество будет готово к диалогу о будущем Донбасса.

«Если хотя бы в течение месяца каждое утро мы с вами будем читать сводку: «Погибло — 0, ранено — 0, травмировано — 0″, то в итоге в обществе начнет спадать градус. Тогда мы сможем думать о каком-то национальном эксклюзивном диалоге, законодательных изменениях и смотреть, что может быть дальше», — подчеркнул Резников.

По мнению вице-премьера, чем дольше продержится нынешнее перемирие, тем выше шансы на успех мирных переговоров.

Так, следующим шагом в урегулировании может стать открытие двух КПВВ, взаимное освобождение удерживаемых лиц, допуск к ним Международного Комитета Красного Креста и саммит лидеров «нормандской четверки» в Берлине.

Накануне, напомним, народный депутат и генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Путину было выгодно согласиться на режим прекращения огня на Донбассе, поскольку это якобы делает его «миротворцем» в глазах мирового сообщества.

А бывший президент Украины Леонид Кучма покинул состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.