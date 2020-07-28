Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права.

Такое заявление сделал посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, сообщает Zavtra.

Йоханнес де Мол подчеркнул, что санкции против РФ будут действительны, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности.

«Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены. Через наш фонд по правам человека, мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой», — цитирует де Мола пресс-служба посольства.

Накануне государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая с речью по случаю 80-летия Декларации Веллеса, заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма, не одобрят нападений России на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также Грузии.

А посол Украины в США Владимир Ельченко сообщал, что Россию ожидает ужесточение международных санкций уже в ближайшее время. Среди возможных мер — отключение РФ от всемирной межбанковской системы SWIFT.