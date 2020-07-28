В Мариуполе неизвестный мужчина совершил вооруженнре нападение на синагогу.

Об этом сообщается на сайте Объединённой еврейской общины Украины.

Как стало известно,после утренней молитвы неадекватный мужчина ворвался в здание синагоги с топором. Он напал на охранника, который вышел навстречу, и нанес ему несколько ударов.

Лидер еврейской общины Мариуполя раввин Менахем Мендл Коэн сообщил, что охраннику удалось обезоружить нападавшего.

Также появилось видео с камер наблюдения на котором можно увидеть, как молодой человек нападает на охранника с топором.

Во время побега, мужчина даже успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

«Слава Богу охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут», — рассказал раввин.

Как мы уже сообщали ранее, в центре Киева планируют построить крупнейшую в Украине мечеть.