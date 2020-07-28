Введение временного базового дохода для уязвимых групп населения может помочь со всплеском коронавирусной инфекции в развивающихся странах.

Об этом говорится в докладе Программы развития Организации Объединенных Наций, передает Zavtra.

Как сообщается в документе, базовый доход может спасти жизни, позволив примерно 2,7 миллиардам человек, живущим ниже или чуть выше черты бедности, оставаться дома.

Отмечается, что эта мера экономически осуществима — для финансирования минимального пособия на 6 месяцев потребуется 12% от мировых средств, выделенных на преодоление последствий пандемии в 2020 году.

По оценкам доклада, это будет стоить от 199 миллиардов долларов в месяц.

Кроме этого, авторы доклада предлагают сосредоточиться на «перепрофилировании бюджетных ресурсов, направленных на погашение внешнего долга, перепрофилировании энергетических субсидий и расточительных расходов во время кризиса».

А в предыдущем докладе ООН сообщалось, что кризис больше всего затронул малооплачиваемых работников, женщин, молодежь, беженцев и мигрантов, людей с ограниченными возможностями, этнические меньшинства и пожилых людей.

Как мы уже рассказывали, в аэропортах Германии всем людям, которые прилетают из стран с опасной эпидемической ситуацией, будут делать тест на коронавирус. Сообщается, что он будет бесплатный.

А также выыяснилось, что люди с сахарным диабетом в в 12 раз чаще умирают от коронавирусной инфекции COVID-19.