Российскому президенту Владимиру Путину выгодно перемирие на Донбассе. Напомним, боевики на Донбассе уже дважды нарушили режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля. При этом, первое нарушение режима полного прекращения огня произошло спустя час после его начала.

О выгоде для Путина заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24«.

«Он по менталитету дзюдоист: «потянуть – отпустить». Все помнят, каким был июль? Сейчас «отпустить». И Путин думает, что для него выигрышная вилка. Сейчас будут провоцировать и потом говорить, что это Украина. Либо, если все-таки держится прекращение огня, через две недели нам скажут, что это настоящая безопасность. Путин думает: мы пойдем либо в эту сторону, либо в сторону прекращения огня и потом будем нагибать. В сентябре Путин очень надеется на саммит постоянных членов Совета безопасности, он не знает, как закончатся американские выборы, как будет выходить из карантина Евросоюз. Эта игра Путина абсолютно сознательна», – считает Климкин.

Накануне, напомним, народный депутат и генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что Путину было выгодно согласиться на режим прекращения огня на Донбассе, поскольку это якобы делает его «миротворцем» в глазах мирового сообщества.

А пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку «Кремль не является стороной вооруженного конфликта».

Несмотря на обстрелы со стороны боевиков, вице-премьер-министр Украины, замглавы делегации Украины на переговорах в Минске Алексей Резников считает, что о нарушении перемирия на Донбассе говорить рано.