Польша, Литва и Украина создали новый формат трехстороннего сотрудничества – «Люблинский треугольник», который призван стать важным элементом укрепления центральной Европы и Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Обозреватель со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Сегодня мы создаем «Люблинский треугольник». Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», – прокомментировал Кулеба.

По его словам, «Люблинский треугольник» сосредоточится на углублении взаимодействия между тремя странами:

«Но мы также видим большую перспективу в том, чтобы «Люблинский треугольник» стал инструментом ангажирования тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере».

Кулеба также добавил, что сотрудничество Украины, Польши, Литвы не будет ограничиваться только вопросами обороны: «Мы будем говорить об экономике, торговле, инвестициях, инфраструктуре, туризме – о всем том, что способно еще теснее объединить наши страны, сделать центральную Европу еще сильнее, сделать Европу в целом еще сильнее в той большой борьбе, которая разворачивается в мире».

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Польша будут совместно проводить работу по недопущению реализации российского проекта Северный поток-2.