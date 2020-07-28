В Украине за сутки зафиксировано 919 новых случаев COVID-19. Всего в нашей стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 66 тысяч 575 человек.

Как передает Zavtra, выздоровели уже 36 тысяч 744 (+622 за прошедшие сутки).

Умерли 1 629 человек (+13 за последние сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям:

Винницкая область — 2627 (+38)

Волынская область — 3648 (32)

Днепропетровская область — 1334 (+4)

Донецкая область — 852 (+2)

Житомирская область — 1744 (+21)

Закарпатская область — 4940 (+66)

Запорожская область — 753 (+3)

Ивано-Франковская область — 4224 (+103)

Кировоградская область — 697 (+2)

Киев — 7800 (+110)

Киевская область — 3590 (+42)

Львовская область — 9099 (+147)

Луганская область — 121 (1)

Николаевская область — 562 (+3)

Одесская область — 3031 (+71)

Полтавская область — 401 (+7)

Ровненская область — 5784 (+83)

Сумская область — 454 (+9)

Тернопольская область — 2822 (+49)

Харьковская область — 3478 (+47)

Херсонская область — 221 (+1)

Хмельницкая область — 1069 (+10)

Черновицкая область — 5692 (+58)

Черкасская область — 906 (+4)

Черниговская область — 726 (+6)

Отметим, накануне в Одессе из-за роста числа больных COVID-19 решили развернуть больницы второй волны.

По состоянию на 27 июля в городской инфекционной больнице для лечения пациентов с COVID-19 было задействовано шесть отделений на 207 койко-мест (занятость — 39%). Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета заявила, что уже есть необходимость задействовать дополнительные ресурсы.

Добавим, третью неделю в Одессе наблюдается неуклонный рост заболеваемости COVID-19. Еженедельно фиксируется более 160 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщалось ранее, COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 16 миллионов 481 тысяча 230 человек. От осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция, умерли уже 654 тысячи 52 пациента.