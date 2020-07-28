Праздник Владимира Великого — крестителя Киевской Руси — православная церковь отмечает 28 июля.

Zavtra напоминает, что в этот день также принято отмечать День крещения Руси.

Праздник Владимира Великого

День крещения Киевской Руси в Украине является государственным праздником с 2008 года. Дата выпадает на день, когда православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира, положившего начало христианизации Древней Руси.

Крещение Киевской Руси

Крещение Киевской Руси стало эпохальным событием, которое определило дальнейшее развитие украинского государства и его место среди европейских народов. Вместе с крещением киевские князья утвердили государственность.

Поздравления и открытки

Источник: Обозреватель

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

***

Твоє ім’я Володимир – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Владимир, с днём ангела тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Здоровья крепкого, сил, удачи,

И настроения прекрасного в придачу.

Будь на лихом коне всегда,

Чтоб приветливой была судьба,

Чтоб любили тебя, понимали,

Чтоб друзья надёжные окружали.

***

С праздником тебя, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поёт весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поётся легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всём везло.

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В День Святого Владимира от чистого сердца желаем вам, чтобы святое имя великого князя вело вас по длинной дороге судьбы к настоящей славе, а дела ваши, успехи и жизненные достижения были такими же величественными.

***

Сьогодні твій день, Володимире. Будь завжди захисником, який не боїться труднощів, а сміливо дивиться їм в обличчя, хай всі дороги тобі підкоряться, а всі горизонти будуть відкриті. Завжди посміхайся від щирого серця і будь щасливим!