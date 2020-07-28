COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 16 миллионов 481 тысяча 230 человек. От осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция, умерли уже 654 тысячи 52 пациента.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Активных больных сейчас меньше, выздоровели 9 572 619 человек.

В трех странах COVID-19 заболели миллионы людей. В США пациентов с COVID-19 зарегистрировали 4 290 259, в Бразилии — 2 442 375, в Индии — 1 480 073.

Также в лидерах по заболеваемости:

Россия — 816 680 человек,

Южная Африка — 452 529,

Мексика — 395 489,

Перу — 389 717,

Чили — 347 923,

Великобритания — 301 708,

Иран — 293 606,

Пакистан — 274 289,

Испания — 272 421,

Саудовская Аравия — 269 934,

Колумбия — 248 976,

Италия — 246 286,

Турция — 227 019,

Бангладеш — 226 225,

Франция — 220 352,

Германия — 207 112.

В остальных странах меньшее 200 тысяч заболевших.

В первой пятерке стран, где больше всего человек умерло, находятся:

США — 148 011 пациентов,

Бразилия — 87 618,

Великобритания — 45 844,

Мексика — 44 022,

Италия — 35 112.

По состоянию на 27 июля, 9 областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия требованиям медиков.