В Херсонской области на минувших выходных трагически погиб сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного полиции охраны. Мужчина спас детей, которых унесло в море, но сам уже не смог выбраться на берег.

Как передает Zavtra, подробности сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Трагедия разыгралась на Арабатской стрелке, куда коп поехал отдохнуть вместе с женой.

«33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. Не колеблясь он бросился им на помощь, а следом – другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, и нашли мертвым», – говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели правоохранителя выясняет следствие.

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